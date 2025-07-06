Армения ответила на заявление ГУР Украины об усилении военного присутствия России

Армения отвергла утверждения украинской разведки о том, что Россия наращивает военное присутствие на базе в Гюмри с целью усиления давления в регионе. Министерство иностранных дел республики заявило в своём Telegram-канале, что Ереван не позволит использовать свою территорию для агрессии против соседних государств.

«В ответ на появившиеся в прессе вымышленные сведения Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория республики не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против какого-либо из соседних государств», — говорится в заявлении МИД Армении.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов ранее обвинил Москву в использовании напряжённой ситуации между Ереваном и Баку для усиления своего военного контингента в Армении. По утверждению Юсова, российская сторона якобы пополняет личный состав своей базы в республике за счёт военнослужащих, перебрасываемых из Ростовской и Волгоградской областей, а также из Крыма. Кроме того, Киев заявляет о вербовке добровольцев для этих целей в Северной Осетии и Адыгее.