Кремль отреагировал на возможное возвращение Армении в ОДКБ
Песков: Возвращение Армении в ОДКБ — её исключительное право
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Членство в Организации Договора о коллективной безопасности является исключительным правом каждого государства-участника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение Армении в состав участников.
«Это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несёт определённые выгоды, несёт однозначную пользу», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Он отметил, что ОДКБ неоднократно демонстрировала свою эффективность в последнее время, что подтверждает ценность такого формата сотрудничества. Песков также уточнил, что Россия рассматривает ситуацию как временное приостановление участия Армении, а не как выход из организации.
Отвечая на вопросы о возможном возобновлении полноценного участия Еревана представитель Кремля заявил, что Москва будет ориентироваться на решения, принимаемые армянским руководством. По его словам, альянс доказал свою действенность в обеспечении безопасности государств-членов.
Ранее Песков заявил, что армянская диаспора в России встревожена событиями на родине. Политический кризис в Армении обострился в июне после ареста российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, обвиненного в призывах к захвату власти. Конфликт возник на фоне его выступлений в защиту Армянской Апостольской Церкви, которая подвергалась критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. В Кремле подчёркивают, что внимательно следят за развитием ситуации, учитывая тесные исторические и культурные связи между народами двух стран.