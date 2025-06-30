Кремль отреагировал на возможное возвращение Армении в ОДКБ

Членство в Организации Договора о коллективной безопасности является исключительным правом каждого государства-участника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение Армении в состав участников.

«Это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несёт определённые выгоды, несёт однозначную пользу», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что ОДКБ неоднократно демонстрировала свою эффективность в последнее время, что подтверждает ценность такого формата сотрудничества. Песков также уточнил, что Россия рассматривает ситуацию как временное приостановление участия Армении, а не как выход из организации.

Отвечая на вопросы о возможном возобновлении полноценного участия Еревана представитель Кремля заявил, что Москва будет ориентироваться на решения, принимаемые армянским руководством. По его словам, альянс доказал свою действенность в обеспечении безопасности государств-членов.