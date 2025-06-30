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30 июня, 10:18

Кремль отреагировал на возможное возвращение Армении в ОДКБ

Песков: Возвращение Армении в ОДКБ — её исключительное право

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH, ivanoel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH, ivanoel

Членство в Организации Договора о коллективной безопасности является исключительным правом каждого государства-участника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное возвращение Армении в состав участников.

«Это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несёт определённые выгоды, несёт однозначную пользу», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что ОДКБ неоднократно демонстрировала свою эффективность в последнее время, что подтверждает ценность такого формата сотрудничества. Песков также уточнил, что Россия рассматривает ситуацию как временное приостановление участия Армении, а не как выход из организации.

Отвечая на вопросы о возможном возобновлении полноценного участия Еревана представитель Кремля заявил, что Москва будет ориентироваться на решения, принимаемые армянским руководством. По его словам, альянс доказал свою действенность в обеспечении безопасности государств-членов.

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Ранее Песков заявил, что армянская диаспора в России встревожена событиями на родине. Политический кризис в Армении обострился в июне после ареста российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, обвиненного в призывах к захвату власти. Конфликт возник на фоне его выступлений в защиту Армянской Апостольской Церкви, которая подвергалась критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. В Кремле подчёркивают, что внимательно следят за развитием ситуации, учитывая тесные исторические и культурные связи между народами двух стран.

Алиса Хуссаин
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