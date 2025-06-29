Армянская диаспора в России, насчитывающая миллионы граждан РФ, с глубокой озабоченностью следит за происходящими в республике событиями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что многие представители диаспоры выражают неприятие того, как развиваются эти процессы.

«Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в беседе с Павлом Зарубиным.

Песков также добавил, что Армения остаётся для России близкой и значимой страной, подчёркивая особую связь между двумя государствами.