Песков заявил, что армяне в России с болью смотрят на события в республике
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Армянская диаспора в России, насчитывающая миллионы граждан РФ, с глубокой озабоченностью следит за происходящими в республике событиями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что многие представители диаспоры выражают неприятие того, как развиваются эти процессы.
«Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в беседе с Павлом Зарубиным.
Песков также добавил, что Армения остаётся для России близкой и значимой страной, подчёркивая особую связь между двумя государствами.
В июне в Армении резко обострилась политическая ситуация, начавшаяся с ареста российского-армянского миллиардера Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти после того, как он выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, критикуемой премьер-министром Николом Пашиняном. Арест вызвал протесты в Ереване и Вагаршапате, где тысячи людей поддержали Карапетяна и церковь. Пашинян обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его уйти, а также заявил о планах национализировать «Электрические сети Армении», принадлежащие Карапетяну. Ситуация усугубилась арестом архиепископа Гюмри и Ширака Микаела Аджапахяна 27 июня по обвинению в заговоре против правительства. Столкновения между полицией и протестующими в Эчмиадзине усилили напряжение.