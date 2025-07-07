В НЦ «Россия» в Москве прошёл форум Народного фронта «Всё для Победы!»

В Национальном центре «Россия» прошёл Форум Народного фронта «Все для Победы!», в ходе которого были подведены итоги трех лет работы по помощи бойцам СВО. На форуме собрались более тысячи активистов: волонтеры, медики, артисты, военкоры, инженеры и производители оборудования для фронта, а также представители корпораций. Самые активные получили награды за поддержку военнослужащих, ветеранов СВО, их семей и жителей приграничных регионов.









Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что «доверие Президента дает нам новые силы для развития и роста». Он отметил, что рассылка Народного фронта ежедневно охватывает более миллиона человек, а недавно запущена подписка для регулярной помощи.

«Мы будем получать обратную связь от ребят на передовой и оперативно решать возникающие проблемы», — добавил Кузнецов.

Фото © Народный фронт

Президент Владимир Путин лично вручил награды в спецноминации «Всё для Победы!» — семье Малий, помогавшей жителям Курахово, и Ольге Язевой, организатору «Швейных войск».

Среди награждённых в других номинациях:

волонтеры и участники сборов, врачи, пенсионеры и предприниматели;

руководители швейбатов и гуманитарных проектов;

представители федеральных ведомств и крупнейших корпораций (КАМАЗ, ПСБ, Транснефть, Северсталь, Интер РАО);

артисты, журналисты и деятели культуры;

изобретатели и разработчики новых решений для армии;

активисты движения «Первые» и «Молодёжки», поддерживающие фронт;

медицинские волонтеры, капелланы, специалисты по реабилитации и инклюзивному спорту.

Фото © Народный фронт

Один из лауреатов, представитель Молодёжки Народного фронта в Северной Осетии Александр Ходов, объяснил свою мотивацию так: «Не могу спать спокойно, зная, что мои земляки на фронте. Хочу внести свою лепту в Победу».