В НЦ «Россия» в Москве прошёл форум Народного фронта «Всё для Победы!»
Обложка © Народный фронт
В Национальном центре «Россия» прошёл Форум Народного фронта «Все для Победы!», в ходе которого были подведены итоги трех лет работы по помощи бойцам СВО. На форуме собрались более тысячи активистов: волонтеры, медики, артисты, военкоры, инженеры и производители оборудования для фронта, а также представители корпораций. Самые активные получили награды за поддержку военнослужащих, ветеранов СВО, их семей и жителей приграничных регионов.
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что «доверие Президента дает нам новые силы для развития и роста». Он отметил, что рассылка Народного фронта ежедневно охватывает более миллиона человек, а недавно запущена подписка для регулярной помощи.
«Мы будем получать обратную связь от ребят на передовой и оперативно решать возникающие проблемы», — добавил Кузнецов.
Фото © Народный фронт
Президент Владимир Путин лично вручил награды в спецноминации «Всё для Победы!» — семье Малий, помогавшей жителям Курахово, и Ольге Язевой, организатору «Швейных войск».
Среди награждённых в других номинациях:
- волонтеры и участники сборов, врачи, пенсионеры и предприниматели;
- руководители швейбатов и гуманитарных проектов;
- представители федеральных ведомств и крупнейших корпораций (КАМАЗ, ПСБ, Транснефть, Северсталь, Интер РАО);
- артисты, журналисты и деятели культуры;
- изобретатели и разработчики новых решений для армии;
- активисты движения «Первые» и «Молодёжки», поддерживающие фронт;
- медицинские волонтеры, капелланы, специалисты по реабилитации и инклюзивному спорту.
Фото © Народный фронт
Один из лауреатов, представитель Молодёжки Народного фронта в Северной Осетии Александр Ходов, объяснил свою мотивацию так: «Не могу спать спокойно, зная, что мои земляки на фронте. Хочу внести свою лепту в Победу».
Форум стал итоговым мероприятием к трёхлетию программы «Всё для Победы!» и собрал представителей со всей России, активно участвующих в гуманитарной миссии Народного фронта.