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7 июля, 13:51

В НЦ «Россия» в Москве прошёл форум Народного фронта «Всё для Победы!»

Обложка © Народный фронт

Обложка © Народный фронт

В Национальном центре «Россия» прошёл Форум Народного фронта «Все для Победы!», в ходе которого были подведены итоги трех лет работы по помощи бойцам СВО. На форуме собрались более тысячи активистов: волонтеры, медики, артисты, военкоры, инженеры и производители оборудования для фронта, а также представители корпораций. Самые активные получили награды за поддержку военнослужащих, ветеранов СВО, их семей и жителей приграничных регионов.

  • Фото © Народный фронт
    Фото © Народный фронт
  • Фото © Народный фронт
    Фото © Народный фронт
  • Фото © Народный фронт
    Фото © Народный фронт
  • Фото © Народный фронт
    Фото © Народный фронт

Фото © Народный фронт

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Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что «доверие Президента дает нам новые силы для развития и роста». Он отметил, что рассылка Народного фронта ежедневно охватывает более миллиона человек, а недавно запущена подписка для регулярной помощи.

«Мы будем получать обратную связь от ребят на передовой и оперативно решать возникающие проблемы», — добавил Кузнецов.

Фото © Народный фронт

Фото © Народный фронт

Президент Владимир Путин лично вручил награды в спецноминации «Всё для Победы!» — семье Малий, помогавшей жителям Курахово, и Ольге Язевой, организатору «Швейных войск».

Среди награждённых в других номинациях:

  • волонтеры и участники сборов, врачи, пенсионеры и предприниматели;
  • руководители швейбатов и гуманитарных проектов;
  • представители федеральных ведомств и крупнейших корпораций (КАМАЗ, ПСБ, Транснефть, Северсталь, Интер РАО);
  • артисты, журналисты и деятели культуры;
  • изобретатели и разработчики новых решений для армии;
  • активисты движения «Первые» и «Молодёжки», поддерживающие фронт;
  • медицинские волонтеры, капелланы, специалисты по реабилитации и инклюзивному спорту.
Фото © Народный фронт

Фото © Народный фронт

Один из лауреатов, представитель Молодёжки Народного фронта в Северной Осетии Александр Ходов, объяснил свою мотивацию так: «Не могу спать спокойно, зная, что мои земляки на фронте. Хочу внести свою лепту в Победу».

Форум стал итоговым мероприятием к трёхлетию программы «Всё для Победы!» и собрал представителей со всей России, активно участвующих в гуманитарной миссии Народного фронта.

Путин назвал сумму, собранную россиянам на поддержку СВО на акции «Всё для победы!»
Путин назвал сумму, собранную россиянам на поддержку СВО на акции «Всё для победы!»
Алексей Берковиц
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