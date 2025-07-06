Путин назвал сумму, собранную россиянам на поддержку СВО на акции «Всё для победы!»
Путин: В рамках акции «Всё для Победы!» на поддержку СВО было собрано 54,5 млрд
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Граждане России пожертвовали 54,5 миллиарда рублей на поддержку специальной военной операции в рамках акции «Всё для Победы!». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время форума.
«В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку СВО, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений», — сказал российский лидер в ходе выступления на форуме «Всё для победы!», проводимым Народным фронтом.
Напомним, что в Национальном центре «Россия» начала работу выставка «Всё для Победы!», которая освещает достижения Народного фронта за последние три года. Эту экспозицию уже посетил российский лидер Владимир Путин.