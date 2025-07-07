Самодельная бомба взорвалась у ТЦ «Малина» в Рязани: один погибший, двое раненых
Mash: У торгового центра «Малина» в Рязани произошёл взрыв
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У торгового центра «Малина» в Рязани произошёл взрыв. По информации Mash, неизвестные подложили к зданию на улице Соборной, предположительно, самодельное взрывное устройство. Сдетонировало оно в районе между ТЦ и кафе Game Loft.
В результате взрыва один человек погиб, ещё двое получили ранения. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена, выясняются все обстоятельства произошедшего.
А ранее в многоэтажном доме в центре Курска прогремел взрыв, вызванный утечкой бытового газа. В результате взрыва 24-летний молодой человек получил поверхностные ожоги.