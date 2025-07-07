Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 15:35

Самодельная бомба взорвалась у ТЦ «Малина» в Рязани: один погибший, двое раненых

Mash: У торгового центра «Малина» в Рязани произошёл взрыв

Обложка © Mash

Обложка © Mash

У торгового центра «Малина» в Рязани произошёл взрыв. По информации Mash, неизвестные подложили к зданию на улице Соборной, предположительно, самодельное взрывное устройство. Сдетонировало оно в районе между ТЦ и кафе Game Loft.

В результате взрыва один человек погиб, ещё двое получили ранения. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена, выясняются все обстоятельства произошедшего.

А ранее в многоэтажном доме в центре Курска прогремел взрыв, вызванный утечкой бытового газа. В результате взрыва 24-летний молодой человек получил поверхностные ожоги.

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в городе Ершов Саратовской области
Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в городе Ершов Саратовской области
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar