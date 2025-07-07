Стали известны подробности взрыва в центре Курска

В многоэтажном доме в центре Курска прогремел взрыв, вызванный утечкой бытового газа. В результате взрыва 24-летний молодой человек получил поверхностные ожоги. Сейчас пострадавшего везут в городскую больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В доме обрушилась часть стены и балкон. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. По моему поручению туда же выехал и.о. главы города Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена», — уточнил Хинштейн.