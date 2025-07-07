Стала известна причина оглушительных взрывов под украинским Житомиром

Причиной серии оглушительных взрывов, прогремевших 2 июля в селе Березина Житомирской области, стало незаконное производство взрывчатых веществ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацполиции.

По информации правоохранителей, нелегальный цех по изготовлению взрывчатки был организован на территории бывших хозяйственных объектов — в зданиях старого коровника, склада и весовой. Готовые вещества складировались без лицензий, сертификатов и элементарных условий безопасности вблизи жилых домов.

«Из-за грубого нарушения норм и требований при производстве и хранении взрывчатки 2 июля около 18:00 произошло возгорание, которое вызвало детонацию. Мощность взрыва превысила четыре тонны в тротиловом эквиваленте», — заявили в полиции.

В результате погибли двое местных жителей — 16-летний подросток и 26-летний мужчина. Травмы различной степени тяжести получили 83 человека. Взрывной волной были повреждены дома, хозяйственные постройки и инфраструктура в округе.