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7 июля, 15:43

Думал, что муляж: Стали известны подробности взрыва в Рязани

SHOT: 18-летний житель Рязани принёс гранату к бару, но думал, что это муляж

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

По информации SHOT, трагедия у бара в Рязани произошла из-за 18-летнего юноши, который принёс с собой гранату, полагая, что это всего лишь муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Молодой человек лишился конечности и в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию — врачи борются за его жизнь.

Один из его друзей погиб на месте. Ещё двое получили множественные осколочные ранения и были срочно госпитализированы.

Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина». Изначально сообщалось, что сдетонировала самодельная бомба.

Марина Фещенко
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