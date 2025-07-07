Думал, что муляж: Стали известны подробности взрыва в Рязани
SHOT: 18-летний житель Рязани принёс гранату к бару, но думал, что это муляж
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По информации SHOT, трагедия у бара в Рязани произошла из-за 18-летнего юноши, который принёс с собой гранату, полагая, что это всего лишь муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Молодой человек лишился конечности и в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию — врачи борются за его жизнь.
Один из его друзей погиб на месте. Ещё двое получили множественные осколочные ранения и были срочно госпитализированы.
Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина». Изначально сообщалось, что сдетонировала самодельная бомба.