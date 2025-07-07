Думал, что муляж: Стали известны подробности взрыва в Рязани

По информации SHOT, трагедия у бара в Рязани произошла из-за 18-летнего юноши, который принёс с собой гранату, полагая, что это всего лишь муляж. Он хотел продемонстрировать её друзьям, однако боеприпас оказался настоящим и сдетонировал прямо у него в руке. Молодой человек лишился конечности и в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию — врачи борются за его жизнь.