Замглавы МИД России провёл «сверку часов» с послом Армении
Состоялась встреча замглавы МИД Галузина с чрезвычайным послом Армении Арсеняном
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В МИД России сообщили, что заместитель руководителя ведомства Михаил Галузин в ходе беседы с полномочным послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном подчеркнул важность поддержания конструктивной информационной среды, касающейся Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Обсуждён ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов», — отметили в ведомстве.
В рамках состоявшегося диалога внимание замруководителя дипломатической миссии было акцентировано на необходимости поддержания в Армении благоприятной информационной среды вокруг России и двусторонних отношений стран. При этом, как отметили в МИД, было подтверждено российское предложение об организации следующего этапа совещаний между профильными структурами Москвы и Еревана.
Ранее сегодня посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД России. Причины и цели его визита, а также повестка встречи с представителями российской стороны долгое время не разглашались.