Замглавы МИД России провёл «сверку часов» с послом Армении

В МИД России сообщили, что заместитель руководителя ведомства Михаил Галузин в ходе беседы с полномочным послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном подчеркнул важность поддержания конструктивной информационной среды, касающейся Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Обсуждён ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов», — отметили в ведомстве.

В рамках состоявшегося диалога внимание замруководителя дипломатической миссии было акцентировано на необходимости поддержания в Армении благоприятной информационной среды вокруг России и двусторонних отношений стран. При этом, как отметили в МИД, было подтверждено российское предложение об организации следующего этапа совещаний между профильными структурами Москвы и Еревана.