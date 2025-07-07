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7 июля, 20:59

Продажи винила в России выросли на треть в 2025 году

Эксперт Комаров: Продажи винила взлетели на треть, но цены вызывают вопросы

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

В первом полугодии 2025 года в России продажи новых виниловых пластинок увеличились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи винила, бывшего в употреблении, показали ещё больший рост — более 59%. Об этом НСН сообщил руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров.

По словам Комарова, лидерами по динамике продаж стали пластинки британского бренда EMI, американского лейбла Atlantic и Sony Music. При этом генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева заявила, что продавцы и маркетплейсы значительно завышают цены на пластинки.

«В первом полугодии 2025 года средняя стоимость продукции Atlantic составляла 4 тысячи рублей, а Sony Music — 5 тысяч рублей. Ещё один заметный производитель винила — российская компания «Ультра Продакшн» — год к году её продукцию на «Авито» покупали на 25% чаще, а средняя стоимость составляла 10 тысяч рублей», отметил Комаров.

Киселева подчеркнула, что её не радуют розничные цены, которые достигают 10 тысяч рублей за единицу. Они явно завышены по сравнению с отпускной ценой производителя.

По данным «Авито», россияне также проявляют повышенный интерес к виниловым проигрывателям. Продажи новых «вертушек» выросли на 21%, при этом наибольшим спросом пользуются проигрыватели японских брендов.

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Ранее генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева отмечала, что ренессанс виниловых пластинок связан с желанием людей обладать «осязаемым» искусством в эпоху «цифры». Она подчёркивала, что винил –- это не просто ностальгия, а осознанный выбор аналогового формата технологически подкованными людьми. Киселева также добавила, что современные ценители винила не являются ретроградами, а создают «собственную культурную парадигму», где технологии и традиции гармонично дополняют друг друга.

Антон Голыбин
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