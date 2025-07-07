Продажи винила в России выросли на треть в 2025 году

В первом полугодии 2025 года в России продажи новых виниловых пластинок увеличились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи винила, бывшего в употреблении, показали ещё больший рост — более 59%. Об этом НСН сообщил руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров.

По словам Комарова, лидерами по динамике продаж стали пластинки британского бренда EMI, американского лейбла Atlantic и Sony Music. При этом генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева заявила, что продавцы и маркетплейсы значительно завышают цены на пластинки.

«В первом полугодии 2025 года средняя стоимость продукции Atlantic составляла 4 тысячи рублей, а Sony Music — 5 тысяч рублей. Ещё один заметный производитель винила — российская компания «Ультра Продакшн» — год к году её продукцию на «Авито» покупали на 25% чаще, а средняя стоимость составляла 10 тысяч рублей», — отметил Комаров.

Киселева подчеркнула, что её не радуют розничные цены, которые достигают 10 тысяч рублей за единицу. Они явно завышены по сравнению с отпускной ценой производителя.

По данным «Авито», россияне также проявляют повышенный интерес к виниловым проигрывателям. Продажи новых «вертушек» выросли на 21%, при этом наибольшим спросом пользуются проигрыватели японских брендов.