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Регион
8 июля, 06:55

В Орловской области объявлена авиационная опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Жителей Орловской области оповестили о воздушной угрозе в регионе. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. На этот раз ВСУ запускали дроны самолётного типа.

Владимир Озеров
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