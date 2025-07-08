В Орловской области объявлена авиационная опасность

Жителей Орловской области оповестили о воздушной угрозе в регионе. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.

ПВО сбила восемь БПЛА над Орловской, Брянской областями и Крымом

ПВО сбила восемь БПЛА над Орловской, Брянской областями и Крымом

Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. На этот раз ВСУ запускали дроны самолётного типа.