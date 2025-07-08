В Орловской области объявлена авиационная опасность
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Жителей Орловской области оповестили о воздушной угрозе в регионе. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.
«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. На этот раз ВСУ запускали дроны самолётного типа.