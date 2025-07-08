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8 июля, 07:20

Life.ru публикует видео последних минут полёта самолёта, который упал на жилой дом в Казани

SHOT опубликовал видео последних минут полёта самолёта, упавшего на дом в Казани

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Последние минуты полёта двухмоторного лёгкого самолёта Cessna 337 Skymaster, который упал на жилой дом в Казани, попал на видео. Кадры публикует SHOT.

Последние минуты полёта самолёта, упавшего в Казани на жилой дом. Видео © SHOT

Двухмоторный лёгкий самолёт пролетал над СНТ «Дубки». Предварительно, он зацепился крылом за дерево и рухнул. Судьба пилота устанавливается.

Напомним, ранее о падении самолёта сообщили очевидцы. Борт упал близ микрорайона Дербышки. После падения начался пожар.

Никита Никонов
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