Life.ru публикует видео последних минут полёта самолёта, который упал на жилой дом в Казани
SHOT опубликовал видео последних минут полёта самолёта, упавшего на дом в Казани
Обложка © SHOT
Последние минуты полёта двухмоторного лёгкого самолёта Cessna 337 Skymaster, который упал на жилой дом в Казани, попал на видео. Кадры публикует SHOT.
Последние минуты полёта самолёта, упавшего в Казани на жилой дом. Видео © SHOT
Двухмоторный лёгкий самолёт пролетал над СНТ «Дубки». Предварительно, он зацепился крылом за дерево и рухнул. Судьба пилота устанавливается.
Напомним, ранее о падении самолёта сообщили очевидцы. Борт упал близ микрорайона Дербышки. После падения начался пожар.