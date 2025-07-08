«‎Вот крыло!» Самолёт упал на частный дом в Татарстане

Летательный аппарат упал на территорию жилого дома в Дербышках в Татарстане и вызвало пожар. По словам очевидцев, это был легкомоторный учебный самолёт.

Видео © Телеграм / derbyshki_news

Авторы видео с места событий отмечают, что при снижении борт задел линии электропередач и рухнул на территории частного дома. После этого на участке вспыхнул жилой дом. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На место едут представители экстренных служб.