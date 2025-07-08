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8 июля, 07:01

«‎Вот крыло!» Самолёт упал на частный дом в Татарстане

Очевидцы сообщают о падении учебного самолёта на участок жилого дома в Дербышках

Обложка © Телеграм / derbyshki_news

Обложка © Телеграм / derbyshki_news

Летательный аппарат упал на территорию жилого дома в Дербышках в Татарстане и вызвало пожар. По словам очевидцев, это был легкомоторный учебный самолёт.

Видео © Телеграм / derbyshki_news

Авторы видео с места событий отмечают, что при снижении борт задел линии электропередач и рухнул на территории частного дома. После этого на участке вспыхнул жилой дом. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На место едут представители экстренных служб.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в ТЦ «Метрополис» в Москве. Посетителей пришлось эвакуировать. Из здания вывели более трёхсот человек, благо никто из них не пострадал.

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Андрей Бражников
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