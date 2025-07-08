Глава Росаккредитации ушёл с поста после грандиозной выволочки от шефа Минэка
Глава Росаккредитации Скрыпник написал заявление об увольнении после выговора
Обложка © ТАСС /Дмитрий Астахов
Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник решил покинуть свой пост после жёсткого выговора от министра экономического развития Максима Решетникова. По данным Mash, причиной стала резонансная история с автолабораториями, которые оформляли поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС).
Выяснилось, что документы выдавались без фактического осмотра автомобиля и участия его владельца. В список «безопасных» попадали даже разбитые до неузнаваемости или сгоревшие машины. За фиктивную проверку брали от 30 до 40 тысяч рублей. В результате тысячи автомобилей получили «чистые» документы, не соответствующие реальному состоянию.
После громкого разбирательства в конце июня, на котором Решетников резко раскритиковал Скрыпника, последний написал заявление об уходе и отравился в отпуск. На прошлой неделе он официально объявил об отставке. На совещании Назарий Викторович представил своего преемника — им стал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Кроме того, полномочия по аккредитации переходят к Алексею Херсонцеву, что связано с последствиями скандала.
Сам Скрыпник не стал давать никаких комментариев, а его помощник заявил, что не в курсе деталей ситуации.
Ранее в Абхазии уволили чиновницу, которая говорила, что её страна не рада туристам из России, стремящимся сэкономить на путешествии. По её словам, россияне приезжают и покупают «дошираки», а не абхазские сувениры и сельскохозяйственную продукцию.