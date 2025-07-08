Глава Росаккредитации ушёл с поста после грандиозной выволочки от шефа Минэка

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник решил покинуть свой пост после жёсткого выговора от министра экономического развития Максима Решетникова. По данным Mash, причиной стала резонансная история с автолабораториями, которые оформляли поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС).

Выяснилось, что документы выдавались без фактического осмотра автомобиля и участия его владельца. В список «безопасных» попадали даже разбитые до неузнаваемости или сгоревшие машины. За фиктивную проверку брали от 30 до 40 тысяч рублей. В результате тысячи автомобилей получили «чистые» документы, не соответствующие реальному состоянию.

После громкого разбирательства в конце июня, на котором Решетников резко раскритиковал Скрыпника, последний написал заявление об уходе и отравился в отпуск. На прошлой неделе он официально объявил об отставке. На совещании Назарий Викторович представил своего преемника — им стал замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Кроме того, полномочия по аккредитации переходят к Алексею Херсонцеву, что связано с последствиями скандала.

Сам Скрыпник не стал давать никаких комментариев, а его помощник заявил, что не в курсе деталей ситуации.