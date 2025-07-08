Десятки самолётов не могут сесть в аэропорту Новосибирска из-за непогоды

В Новосибирске аэропорт Толмачёво не может принять более 20 авиарейсов. Такая информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Сейчас в городе пасмурная погода, идёт ливень.

Задерживается прибытие лайнеров из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, из турецкой Антальи. Также с опозданием прибудут рейсы из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы.