Десятки самолётов не могут сесть в аэропорту Новосибирска из-за непогоды
В аэропорту Новосибирска задерживается около 20 рейсов
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В Новосибирске аэропорт Толмачёво не может принять более 20 авиарейсов. Такая информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Сейчас в городе пасмурная погода, идёт ливень.
Задерживается прибытие лайнеров из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, из турецкой Антальи. Также с опозданием прибудут рейсы из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы.
Накануне в новосибирском аэропорту Толмачёво также задерживались более 20 авиарейсов. Тогда лайнерам было отказано в посадке из-за густого тумана.