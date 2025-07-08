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8 июля, 08:34

Пять станций метро в Петербурге вновь открыты после технического сбоя с составом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALEXANDER V EVSTAFYEV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALEXANDER V EVSTAFYEV

Во вторник утром, 8 июля, на «синей» ветке петербургского метрополитена произошёл технический сбой, который привёл к временной остановке работы пяти станций — «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Пресс-служба питерского метро сообщила, что необходимо было убрать неисправный состав с линии.

По информации пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», около 08:30 было выявлено, что один из поездов вышел из строя и требует немедленного удаления с маршрута для обеспечения безопасности пассажиров.

К 08:43 сотрудники аварийной службы предприятия приступили к организации технической помощи и обеспечению безопасного перемещения неисправного состава.

Через несколько минут, в 08:50, проблемный поезд был успешно убран с линии. Уже примерно к 09:00 все пять станций возобновили работу в обычном режиме, что позволило минимизировать неудобства для пассажиров.

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Владимир Озеров
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