«‎Это большая беда!» Российских туристов внезапно объявили «угрозой нацбезопасности» Абхазии

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности». Он возмущён, что гости приезжают в страну по бюджетным путёвкам и якобы предпочитают отдыхать «анклавами», избегая посещения местных ресторанов и экскурсий.

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«Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешёвые путёвки, они должны понимать, что они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, где угодно. Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — поведал Басария.

По его мнению, такие действия туристов создают угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики. Кинодеятель полагает, что из-за действий путешественников страдает малый бизнес. Басария призвал ведущих представителей туристической отрасли Абхазии в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с российскими туроператорами, назвав их «олигархическими».

«Туроператоры устроили очень серьёзный демпинг в сфере гостиниц, в сфере экскурсии, в сфере транспортной логистики. От этого страдают все, вот реально», — сказал Басария.