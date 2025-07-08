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8 июля, 09:05

Глава МЧС России Куренков провёл в Баку переговоры с главой МЧС Азербайджана

Глава МЧС Александр Куренков (слева) прибыл в Азербайджан. Обложка © МЧС России

Глава МЧС Александр Куренков (слева) прибыл в Азербайджан. Обложка © МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков провёл в Баку двустороннюю встречу с коллегой из Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

«Глава российского ведомства выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Александра Вишнякова
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