Глава МЧС России Куренков провёл в Баку переговоры с главой МЧС Азербайджана

Глава МЧС России Александр Куренков провёл в Баку двустороннюю встречу с коллегой из Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.

«Глава российского ведомства выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта», — рассказали в пресс-службе ведомства.