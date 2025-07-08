Глава МЧС России Куренков провёл в Баку переговоры с главой МЧС Азербайджана
Глава МЧС Александр Куренков (слева) прибыл в Азербайджан. Обложка © МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков провёл в Баку двустороннюю встречу с коллегой из Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым.
«Глава российского ведомства выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, накануне Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО).