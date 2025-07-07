Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 14:22

Глава МЧС Куренков прибыл в Азербайджан

Глава МЧС Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании МОГО

Глава МЧС Александр Куренков (слева) прибыл в Азербайджан. Обложка © МЧС России

Глава МЧС Александр Куренков (слева) прибыл в Азербайджан. Обложка © МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Баку он примет участие в заседании Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО)», — говорится в сообщении.

Главной темой мероприятия станут выборы генерального секретаря организации, в которую входит более 60 государств.

Куренков указал, что российское министерство находится в лидерах на мировой арене в вопросах оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Российские спасатели руководствуются принципами взаимоуважения и открытости по отношению к партнёрам.

Уточняется, что Куренков в Азербайджане проведёт ряд двусторонних встреч с представителями ряда государств.

В Кремле рассказали о ситуации с задержанными в Азербайджане россиянами
В Кремле рассказали о ситуации с задержанными в Азербайджане россиянами

Напомним, в конце июня российские силовики провели операцию по задержанию азербайджанской этнической группировки, членов которой подозревают в убийстве конкурентов по бизнесу в нулевых. Несколькими днями позже в Баку задержали двух журналистов российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Послу республики в Москве была вручена нота с требованием немедленно освободить их. Спустя несколько дней в Азербайджане задержали российских релокантов и туристов. На снимках из зала суда видно, что их сильно избили. В российском МИД выразили послу Азербайджана протест из-за намеренного демонтажа отношений.

Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Куренков
  • МЧС России
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar