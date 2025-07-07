Глава МЧС Куренков прибыл в Азербайджан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Баку он примет участие в заседании Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО)», — говорится в сообщении.

Главной темой мероприятия станут выборы генерального секретаря организации, в которую входит более 60 государств.

Куренков указал, что российское министерство находится в лидерах на мировой арене в вопросах оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Российские спасатели руководствуются принципами взаимоуважения и открытости по отношению к партнёрам.