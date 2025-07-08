В Кремле допустили пересмотр списка недружественных стран

Список недружественных стран не является догмой и может быть пересмотрен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков пояснил, что государство остаётся недружественным до тех пор, пока предпринимает недружественные действия в отношении России.