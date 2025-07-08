В Кремле допустили пересмотр списка недружественных стран
Песков: Список недружественных стран может быть пересмотрен, это не догма
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Список недружественных стран не является догмой и может быть пересмотрен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков пояснил, что государство остаётся недружественным до тех пор, пока предпринимает недружественные действия в отношении России.
Правительство утвердило список недружественных стран в сентябре прошлого года. В него вошли 47 государств и территорий, в том числе США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Украина, Тайвань, Швейцария, Япония и другие.