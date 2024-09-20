Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 17:00

Кабмин утвердил список стран, политика которых противоречит ценностям России

Российское правительство утвердило список государств, политика которых навязывает установки, идущие в разрез с традиционными ценностями России. С документом, который подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, можно ознакомиться на портале публикации правовых актов.

В перечень вошли 47 стран и территорий, в их числе Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония и прочие государства. При этом в списке не упоминаются Словакия, Венгрия и Турция.

Россия предоставила убежище сотням иностранцев из недружественных стран
Россия предоставила убежище сотням иностранцев из недружественных стран

К слову, сегодня Life.ru сообщал о списке недружественных России стран, которые совершенно не против закупать отечественное сырье в таких объёмах, что иначе как острой зависимостью это назвать сложно. В список вошли Германия (титан), США (палладий), Литва (аммиак) и Финляндия (никель), а также многие другие государства Европы и Япония.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Якель

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров