Кабмин утвердил список стран, политика которых противоречит ценностям России

Российское правительство утвердило список государств, политика которых навязывает установки, идущие в разрез с традиционными ценностями России. С документом, который подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, можно ознакомиться на портале публикации правовых актов.

В перечень вошли 47 стран и территорий, в их числе Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония и прочие государства. При этом в списке не упоминаются Словакия, Венгрия и Турция.