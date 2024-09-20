Кабмин утвердил список стран, политика которых противоречит ценностям России
Российское правительство утвердило список государств, политика которых навязывает установки, идущие в разрез с традиционными ценностями России. С документом, который подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, можно ознакомиться на портале публикации правовых актов.
В перечень вошли 47 стран и территорий, в их числе Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония и прочие государства. При этом в списке не упоминаются Словакия, Венгрия и Турция.
К слову, сегодня Life.ru сообщал о списке недружественных России стран, которые совершенно не против закупать отечественное сырье в таких объёмах, что иначе как острой зависимостью это назвать сложно. В список вошли Германия (титан), США (палладий), Литва (аммиак) и Финляндия (никель), а также многие другие государства Европы и Япония.
ТАСС / Екатерина Якель