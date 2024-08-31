Россия предоставила убежище сотням иностранцев из недружественных стран

Более 400 иностранных граждан из стран, которые не поддерживают дружественные отношения с Россией, получили временное убежище в нашей стране. Как сообщает пресс-служба МВД, данное решение было принято в связи с тем, что эти лица выразили желание находиться в РФ, разделяя её духовные и культурные ценности.

В ведомстве уточнили, что большинство из новоприбывших граждан приехали из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады. Эти страны относятся к числу тех, кто не имеет особенно дружественных отношений с Россией. МВД России активно помогает таким иностранцам, оказавшимся в сложной ситуации и решившим искать защиту в нашей стране.

«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», — подчеркнула пресс-служба ведомства.