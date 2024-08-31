Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 02:48

Россия предоставила убежище сотням иностранцев из недружественных стран

Более 400 иностранцев из недружественных стран получили убежище в России

Более 400 иностранных граждан из стран, которые не поддерживают дружественные отношения с Россией, получили временное убежище в нашей стране. Как сообщает пресс-служба МВД, данное решение было принято в связи с тем, что эти лица выразили желание находиться в РФ, разделяя её духовные и культурные ценности.

В ведомстве уточнили, что большинство из новоприбывших граждан приехали из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады. Эти страны относятся к числу тех, кто не имеет особенно дружественных отношений с Россией. МВД России активно помогает таким иностранцам, оказавшимся в сложной ситуации и решившим искать защиту в нашей стране.

«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», подчеркнула пресс-служба ведомства.

В России хотят начать эксперимент по сдаче иностранцами биометрии на границе
В России хотят начать эксперимент по сдаче иностранцами биометрии на границе

Ранее в МВД озвучили данные о более 630 тысячах нелегальных мигрантов, находящихся в России и подлежащих высылке. Как пояснил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, большая часть этих мигрантов нарушила режим пребывания, некоторые из них совершили несколько административных правонарушений или работают нелегально.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • МВД РФ
  • Германия
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров