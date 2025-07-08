В Петербурге задержан 20-летний мужчина за призывы к терроризму в мессенджере
В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который публиковал в своих социальных сетях призывы к террористической деятельности. В настоящее время 20-летнему парню предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СК России по городу.
В Петербурге задержали 20-летнего парня за призывы к терроризму. Видео © Telegram/ Питерский Следком
«Следствием установлено, что с декабря 2023 года по апрель текущего года фигурант со своего личного аккаунта в мессенджере размещал комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности», — указали в СК.
Ранее в Ростове арестовали муфтия, который вёл переговоры с террористами в СИЗО. Его подозревают в причастности к религиозному объединению, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации. Кроме того, его подозревают в хулиганстве.
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