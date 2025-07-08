В Петербурге задержан 20-летний мужчина за призывы к терроризму в мессенджере

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который публиковал в своих социальных сетях призывы к террористической деятельности. В настоящее время 20-летнему парню предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СК России по городу.

В Петербурге задержали 20-летнего парня за призывы к терроризму. Видео © Telegram/ Питерский Следком

«Следствием установлено, что с декабря 2023 года по апрель текущего года фигурант со своего личного аккаунта в мессенджере размещал комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности», — указали в СК.