В Ростове арестован муфтий, который вёл переговоры с террористами в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о заключении под стражу Ахмеда Абусупьянова, председателя «Главного духовного управления мусульман Ростовской области», который в июне 2024 года участвовал в переговорах с лицами, захватившими ростовский СИЗО-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В отношении Абусупьянова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ). Его подозревают в причастности к религиозному объединению, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Кроме того, Абусупьянова подозревают в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В сентябре 2023 года он и его сторонники совершили нападение на мусульманина, с которым у Абусупьянова возникли разногласия на религиозной почве.