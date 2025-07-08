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Регион
7 июля, 22:05

В Ростове арестован муфтий, который вёл переговоры с террористами в СИЗО

Ахмед Абусупьянов. Обложка © VK / ГУФСИН России по Ростовской области

Ахмед Абусупьянов. Обложка © VK / ГУФСИН России по Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о заключении под стражу Ахмеда Абусупьянова, председателя «Главного духовного управления мусульман Ростовской области», который в июне 2024 года участвовал в переговорах с лицами, захватившими ростовский СИЗО-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В отношении Абусупьянова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ). Его подозревают в причастности к религиозному объединению, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Кроме того, Абусупьянова подозревают в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В сентябре 2023 года он и его сторонники совершили нападение на мусульманина, с которым у Абусупьянова возникли разногласия на религиозной почве.

В Ростове-на-Дону заключённые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО
В Ростове-на-Дону заключённые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО

Напомним, ранее на муфтия завели дело. Руководитель местной религиозной организации мусульман Ахмед Абусупьянов был задержан. Следствие располагает данными о его переговорах с террористами, захватившими СИЗО-1 в 2024 году.

Антон Голыбин
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