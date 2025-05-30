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30 мая, 09:27

Дело завели на муфтия, который вёл переговоры с террористами в ростовском СИЗО-1

РИАН: Дело завели на муфтия, который вёл переговоры с террористами в СИЗО Ростова

Ахмед Абусупьянов. Обложка © ГУФСИН России по Ростовской области

Ахмед Абусупьянов. Обложка © ГУФСИН России по Ростовской области

Ростовские правоохранительные органы расследуют дело об организации экстремистской деятельности, фигурантом которого является муфтий, задержанный УФСБ. По информации РИА «Новости», следствие располагает данными о его переговорах с террористами, захватившими СИЗО-1 в 2024 году.

«Задержанный руководитель местной религиозной организации мусульман — это Ахмед Абусупьянов, муфтий, который вёл переговоры в СИЗО ростовском, на него завели дело», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Абусупьянова задержали по подозрению в экстремистской деятельности. В ФСБ заявили, что муфтий пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий и других течений ислама, а также провоцировал конфликты с официальным мусульманским руководством.

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Напомним, что 16 июня 2024 года несколько заключённых СИЗО-1 в Ростове взяли в плен сотрудников изолятора. У них были ножи, телефоны и флаг с террористической символикой. Переговоры с ними не дали результата, поэтому спецназ пошёл на приступ, операция завершилась успешно. Выжить удалось только двум террористам. Позже ФСИН провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой были уволены несколько сотрудников.

Наталья Демьянова
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