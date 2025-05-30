Дело завели на муфтия, который вёл переговоры с террористами в ростовском СИЗО-1

«Задержанный руководитель местной религиозной организации мусульман — это Ахмед Абусупьянов, муфтий, который вёл переговоры в СИЗО ростовском, на него завели дело», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Абусупьянова задержали по подозрению в экстремистской деятельности. В ФСБ заявили, что муфтий пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий и других течений ислама, а также провоцировал конфликты с официальным мусульманским руководством.