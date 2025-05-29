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Регион
29 мая, 14:22

В Ростове-на-Дону задержали муфтия, который вёл переговоры с террористами в СИЗО-1

Don Mash: Задержан муфтий, который вёл переговоры с террористами в СИЗО Ростова

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Муфтий, участвовавший в переговорах с террористами во время захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, задержан по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал «Don Mash»

Следствие установило, что Ахмед Абусупьянов, возглавлявший местную мусульманскую организацию, являлся членом запрещённого объединения и проповедовал среди своих последователей идеи ненависти к иноверцам и даже к мусульманам других направлений.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о создании экстремистской организации.

В ФСБ раскрыли планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО
В ФСБ раскрыли планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

Напомним, что 16 июня 2024 года несколько заключённых СИЗО-1 в Ростове взяли в плен сотрудников изолятора. У них были ножи, телефоны и флаг с террористической символикой. Переговоры с ними не дали результата, поэтому спецназ пошёл на приступ, операция завершилась успешно. Выжить удалось только двум террористам. Позже ФСИН провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой были уволены несколько сотрудников.

Анастасия Никонорова
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