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8 июля, 10:55

Кто проживает на дне океана: В Туапсе краб снял подводный влог на упавший в море iPhone туристки

SHOT: В Туапсе водолазы за 8 тысяч рублей вернули туристке iPhone с морского дна

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Туристка во время прогулки на сапе в Туапсе случайно уронила свой iPhone 13 в воду — прямо на голову ничего не подозревающему крабу. Обитатель Черного моря, похоже, не оценил внезапного вторжения: около 10 минут он усердно «тыкал» по экрану клешней, словно записывал влог о трудной жизни на морском дне.

Видео © SHOT

Смартфон выжил — он был упакован в вакуумный чехол и провёл около 5 часов на глубине 10 метров. Все это время, по словам хозяйки, гаджет «развлекался в компании краба и подводного песка».

Доставать утопленника пришлось водолазам. За спасательную операцию они запросили 8 000 рублей — и, судя по всему, это были самые необычные «водные процедуры» для айфона за всё лето.

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Марина Фещенко
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