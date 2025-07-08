На вокалиста группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело о дискредитации ВС
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На фронтмена группы Slaughter to Prevail возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный протокол в отношении Александра Шиколая (Alex Terrible) поступил в Нагатинский районный суд, сообщили наши коллеги «Осторожно, новости».
Протокол был составлен сотрудниками центра «Э» полиции Южного округа Москвы. Причины, по которым музыканту предъявлено обвинение, пока не известны.
Напомним, что в мае текущего года полиция уже задерживала участников группы Slaughter to Prevail во время съёмок клипа в Подмосковье. Шиколай объяснил задержание отсутствием согласования локации для съёмок с местными властями.