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8 июля, 11:13

На вокалиста группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело о дискредитации ВС

Обложка © VK / ALEX TERRIBLE

Обложка © VK / ALEX TERRIBLE

На фронтмена группы Slaughter to Prevail возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ. Административный протокол в отношении Александра Шиколая (Alex Terrible) поступил в Нагатинский районный суд, сообщили наши коллеги «Осторожно, новости».

Протокол был составлен сотрудниками центра «Э» полиции Южного округа Москвы. Причины, по которым музыканту предъявлено обвинение, пока не известны.

В Псковской области завели дело после отравления 42 человек в госучреждениях
В Псковской области завели дело после отравления 42 человек в госучреждениях

Напомним, что в мае текущего года полиция уже задерживала участников группы Slaughter to Prevail во время съёмок клипа в Подмосковье. Шиколай объяснил задержание отсутствием согласования локации для съёмок с местными властями.

Наталья Афонина
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