Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 11:22

Лак для лица и формалин изнутри: Life.ru узнал у ритуальщиков, как хоронят в 40-градусную жару

Ритуальный эксперт Шевченко: В жару санитарный регламент похорон ужесточается

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Жара не только тяжело переносится живыми, но и усложняет прощание с умершими. Как рассказала Life.ru руководитель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко, в период высоких температур смертность действительно возрастает — чаще умирают пожилые люди и те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если жара длится долго, умирает однозначно больше людей. Резкие перепады давления, тепловые удары — всё это сказывается», — поясняет специалист.

Кроме того, в жару тела быстрее подвергаются естественному разложению. При желании сохранить умершего для домашнего прощания требуется специальная обработка — полостная и артериальная бальзамация с использованием формалина.

В некоторых случаях проводится эболизация бедренных артерий, что позволяет оставить тело дома даже на ночь. Однако, как подчёркивает эксперт, в жару лучше избегать таких практик.

«Я не рекомендую хранить тело дома. Пусть оно как можно дольше будет в холодильнике в морге. А перед прощанием — максимум на полчаса в зал, чтобы сохранить внешний вид», — советует Шевченко.

Особое внимание уделяется и посмертному макияжу. В жару не используют кремовую косметику — только сухие текстуры. Иногда грим фиксируют с помощью лака для волос, избегая попадания на ресницы и брови.

«Лаком мы просто залачиваем всё лицо, чтобы ничего не поплыло от жары», — объясняет собеседница Life.ru.

Гроб размера оверсайз: как и за сколько хоронят тучных россиян
Гроб размера оверсайз: как и за сколько хоронят тучных россиян

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет на похороны. Авторы инициативы подчеркнули, что стоимость ритуальных услуг постоянно растёт. Минимальная цена захоронения достигает примерно 50 000 рублей в отдалённых регионах и 100 000 рублей в крупных городах. Инициаторы считают вычет социально значимой мерой, способной поддержать семьи в трудный период. Ведь похороны всегда связаны с большими расходами. Средняя стоимость включает гроб, ритуальные услуги, транспортировку и оформление документов. Для малообеспеченных семей такие затраты могут оказаться непосильными, особенно если они теряют кормильца.

Больше новостей по теме читайте на Life.ru.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar