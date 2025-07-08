«Мы русские, с нами Бейонсе»: Музыкальный критик уверен, что звезда вырядилась в триколор неслучайно

Выход Бейонсе на сцену в костюме, напоминающем российский флаг, — не случайность, а осознанный шаг. Такое мнение в разговоре с «Постньюс» высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в условиях повышенного внимания к теме России на Западе любые подобные визуальные сигналы быстро становятся инфоповодом.

«Бейонсе старается быть в повестке и использовать это для привлечения внимания к себе. Это часть её стратегии», — считает он.

При этом Рудченко не видит в наряде певицы намёка на возможный концерт в России. Скорее, это яркий и запоминающийся пиар-элемент, рассчитанный на реакцию в соцсетях.