«Мы русские, с нами Бейонсе»: Музыкальный критик уверен, что звезда вырядилась в триколор неслучайно
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / beyonce
Выход Бейонсе на сцену в костюме, напоминающем российский флаг, — не случайность, а осознанный шаг. Такое мнение в разговоре с «Постньюс» высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его словам, в условиях повышенного внимания к теме России на Западе любые подобные визуальные сигналы быстро становятся инфоповодом.
«Бейонсе старается быть в повестке и использовать это для привлечения внимания к себе. Это часть её стратегии», — считает он.
При этом Рудченко не видит в наряде певицы намёка на возможный концерт в России. Скорее, это яркий и запоминающийся пиар-элемент, рассчитанный на реакцию в соцсетях.
Напомним, накануне Бейонсе выступила в Вашингтоне в бело-сине-красном костюме, вызвав бурю эмоций у российских пользователей. В комментариях под её публикациями появились десятки сообщений на русском, включая ставшее вирусным: «Мы русские, с нами Бейонсе».