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8 июля, 11:31

«Мы русские, с нами Бейонсе»: Музыкальный критик уверен, что звезда вырядилась в триколор неслучайно

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / beyonce

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / beyonce

Выход Бейонсе на сцену в костюме, напоминающем российский флаг, — не случайность, а осознанный шаг. Такое мнение в разговоре с «Постньюс» высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в условиях повышенного внимания к теме России на Западе любые подобные визуальные сигналы быстро становятся инфоповодом.

«Бейонсе старается быть в повестке и использовать это для привлечения внимания к себе. Это часть её стратегии», — считает он.

При этом Рудченко не видит в наряде певицы намёка на возможный концерт в России. Скорее, это яркий и запоминающийся пиар-элемент, рассчитанный на реакцию в соцсетях.

Сценический экшен без цензуры: Бейонсе осталась без штанов прямо во время концерта
Сценический экшен без цензуры: Бейонсе осталась без штанов прямо во время концерта

Напомним, накануне Бейонсе выступила в Вашингтоне в бело-сине-красном костюме, вызвав бурю эмоций у российских пользователей. В комментариях под её публикациями появились десятки сообщений на русском, включая ставшее вирусным: «Мы русские, с нами Бейонсе».

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Марина Фещенко
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