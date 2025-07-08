Президент Чехии испугался бесконечной войны с Россией

Президент Чехии Пётр Павел не исключил возобновления сотрудничества Европы с Россией после окончания специальной военной операции на Украине, но при соблюдении ряда условий. Об этом он заявил в интервью украинской службе «Би-би-си».

Павел подчеркнул, что мы живём в реальности, и стратегия, построенная на бесконечном конфликте с Россией, приведет лишь к новым жертвам и ударит по экономике Европы. Он призвал начать диалог, отметив, что сначала «нужно заставить Москву сесть за стол переговоров, добиться прекращения огня, а затем заключить мирное соглашение».

После этого, добавил президент Чехии, можно будет заняться восстановлением Украины. Если «Россия проявит конструктивную позицию», заявил Павел, в перспективе возможно возвращение к обсуждению вопросов европейской безопасности, сотрудничества и совместных экономических проектов. Однако главным условием для этого, по его словам, остается достижение мирного соглашения.