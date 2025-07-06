Военная напряжённость в Европе достигла критической отметки. Вместо того чтобы подливать масло в огонь, европейским странам стоит немедленно сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из кризиса. Такое мнение высказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко «Царьграду».

Он отметил, что в экспертных кругах Запада сохраняется понимание причин внешнеполитического курса России за последние десятилетия. Однако массовая пропаганда и нагнетаемый страх, активно распространяемые западными СМИ и политическими элитами, серьёзно затрудняют открытый и честный диалог.

«Когда ты сталкиваешься не с их массовой пропагандой, а с экспертным мнением, то там не 90% ястребов на 10% адекватных, как в СМИ, а как минимум 50 на 50. То есть половина прекрасно осознаёт, в чём дело, почему Россия так вела себя последние 30 лет. Они понимают нашу аргументацию», — сказал эксперт.

Громыко подчеркнул, что среди экспертов западного мира далеко не все настроены агрессивно — примерно половина осознаёт логику российских действий и понимает аргументы Москвы. Тем не менее общественная атмосфера изменилась, ведь даже люди с критическим мышлением боятся выходить за рамки официальной линии, навязываемой Брюсселем и ведущими медиа.

Под давлением государства, СМИ и неправительственных организаций зона для свободного обмена мнениями значительно сузилась. Люди опасаются за карьеру, личное благополучие и финансовую стабильность, что усиливает напряжение.