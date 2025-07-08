Мужчину засосало в турбину пассажирского самолёта во время взлёта, он погиб мгновенно

В итальянском городе Бергамо мужчина скончался во время столкновения своей машины с самолётом Airbus A319, который начал движение на взлётную полосу. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.

«(Возникли — прим. Life.ru) неудобства на рулёжной дорожке, причины которых расследуются правоохранительными органами», — рассказал собеседник издания.

В публикации не уточняется, идёт речь о сотруднике воздушной гавани или это был пассажир, по неосторожности или умышленно оказавшийся в неположенном месте. Известно, что мужчину буквально засосало в работающий авиадвигатель лайнера. После ЧП аэропорт Бергамо был закрыт.