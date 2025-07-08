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8 июля, 14:06

Мужчину засосало в турбину пассажирского самолёта во время взлёта, он погиб мгновенно

Corriere della Sera: В Италии мужчину затянуло в работавшую турбину Airbus A319

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InsectWorld

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InsectWorld

В итальянском городе Бергамо мужчина скончался во время столкновения своей машины с самолётом Airbus A319, который начал движение на взлётную полосу. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.

«(Возникли — прим. Life.ru) неудобства на рулёжной дорожке, причины которых расследуются правоохранительными органами», — рассказал собеседник издания.

В публикации не уточняется, идёт речь о сотруднике воздушной гавани или это был пассажир, по неосторожности или умышленно оказавшийся в неположенном месте. Известно, что мужчину буквально засосало в работающий авиадвигатель лайнера. После ЧП аэропорт Бергамо был закрыт.

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Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолёт, следовавший по маршруту из Саратова, на борту которого скончался пассажир. У мужчины случился сердечный приступ, что привело к смерти за полчаса до приземления.

Татьяна Миссуми
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