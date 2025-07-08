«‎Тухлая» ловушка: Строители массово шантажируют россиян с помощью яиц в стенах

Владельцы квартир в новых жилых комплексах всё чаще сталкиваются с необычной проблемой — в стенах их жилья обнаруживают спрятанные яйца. Подобные случаи связаны с намеренным саботажем со стороны ремонтных бригад, которые таким образом пытаются заработать дополнительные деньги, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

История, которая стала прецедентом, произошла в Екатеринбурге: одна из покупательниц обнаружила, что строители замуровали яйца прямо под розеткой. Аналогичный инцидент произошёл и в столице на Рублёвском шоссе, где рабочие спрятали яйца в стенах и потребовали за их обнаружение и удаление выкуп в размере 100 тысяч рублей.

Свежие яйца помещают внутрь гипсокартонных перегородок, чтобы спустя пару дней квартира наполнилась резким ароматом тухлятины, который самостоятельно устранить у жильцов не выйдет. Чтобы избавиться от вони, людям приходится обращаться к тем же рабочим, которые предлагают за определённую сумму указать точное место «закладки».

В ответ на такие диверсии собственники жилья теперь принимают квартиры с тепловизорами и тщательно простукивают стены, чтобы выявить скрытые сюрпризы. Правда, неизвестно, насколько это эффективно.