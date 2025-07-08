В условиях растущей международной напряжённости Россия остаётся важным посредником между Ираном и Западом, активно участвуя в переговорах по ядерной программе ИРИ. Об этом заявил член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселёв. По его словам, сегодня именно Москва предпринимает дипломатические усилия, чтобы не допустить новой эскалации на Ближнем Востоке.

«Нынешнее обострение вызвано в первую очередь тем, что США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Ситуация осложняется военными ударами по Ирану. Это угрожает не только региональной безопасности, но и подрывает доверие к международным обязательствам», — отметил политолог.

Однако поддержка Ирана по вопросу «мирного атома» со стороны России выходит за рамки политики и представляет собой реализацию инструментов «мягкой силы». Усилия нашей страны направлены на поддержание диалога и сохранение каналов взаимодействия, потому что единственным путём к устойчивому решению является отказ от давления и ультиматумов. И Москва уже заручилась поддержкой мирового сообщества на саммите БРИКС, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».