Вопреки США: Политолог объяснил, как Россия может помочь Ирану с развитием «мирного атома»
Политолог Киселёв: Россия остаётся важным посредником между Ираном и Западом
Флаги Ирана и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts
В условиях растущей международной напряжённости Россия остаётся важным посредником между Ираном и Западом, активно участвуя в переговорах по ядерной программе ИРИ. Об этом заявил член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселёв. По его словам, сегодня именно Москва предпринимает дипломатические усилия, чтобы не допустить новой эскалации на Ближнем Востоке.
«Нынешнее обострение вызвано в первую очередь тем, что США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Ситуация осложняется военными ударами по Ирану. Это угрожает не только региональной безопасности, но и подрывает доверие к международным обязательствам», — отметил политолог.
Однако поддержка Ирана по вопросу «мирного атома» со стороны России выходит за рамки политики и представляет собой реализацию инструментов «мягкой силы». Усилия нашей страны направлены на поддержание диалога и сохранение каналов взаимодействия, потому что единственным путём к устойчивому решению является отказ от давления и ультиматумов. И Москва уже заручилась поддержкой мирового сообщества на саммите БРИКС, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи в рамках саммита БРИКС. В итоговой декларации лидеры стран уделили особое внимание обострению ситуации на Ближнем Востоке. Участники мероприятия выразили осуждение ударам Израиля по территории Ирана, расценив их как нарушение норм международного права. Также была выражена обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на иранские ядерные объекты, находящиеся под контролем МАГАТЭ.