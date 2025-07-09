Жильцов съёмных квартир оштрафуют. Что нельзя делать арендаторам и чем это грозит Юристы отметили, что собственники жилья всё чаще стали вносить в договоры найма новые пункты. При этом жильцы съёмных квартир получают штрафы. Что нельзя делать в квартире и как избежать дополнительных трат? 8 июля, 21:20 Юристы рассказали, за что могут оштрафовать жильцов съёмных квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Что нельзя делать в съёмной квартире

В съёмной квартире нельзя делать того, что запрещено условиями договора. Поэтому наймодателям стоит очень внимательно подходить к составлению этого документа.

— Чаще всего жильцам не разрешается производить переустройство помещения, распоряжаться вещами собственника, сдавать объект в поднаём без разрешения собственника. Сейчас в договор найма всё чаще включается пункт, согласно которому в помещении могут проживать только определённые лица, которые указаны в документе. Если наймодатель вселит туда кого-то ещё — это будет считаться нарушением договора. Также запреты могут касаться проживания домашних животных, вечеринок, курения в помещении, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Также нужно соблюдать закон о тишине, выбрасывать мусор в предназначенных для этого местах, не курить в подъезде, не нарушать противопожарные нормы безопасности.

— Прежде всего следует отметить, что отношения между наймодателем (собственником жилья) и нанимателем (квартиросъёмщиком) регулируются Гражданским и Жилищным кодексами. Помимо общих положений законодательства, конкретные правила проживания и использования жилого помещения детально прописываются в договоре найма. Именно договор является основным документом, определяющим рамки дозволенного и запрещённого для нанимателя. В общем виде наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, то есть исключительно для проживания граждан, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Это означает, что использование квартиры для коммерческих целей, организации офиса, склада, производства или иных видов деятельности, не связанных с личным проживанием, является нарушением.

Например, если наниматель организует в квартире мини-отель или швейный цех, это будет прямым нарушением условий договора и законодательства.

Кроме того, наниматель обязан обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. Это включает в себя бережное отношение к имуществу наймодателя (мебели, бытовой технике, отделке), проведение текущего ремонта за свой счёт (если иное не предусмотрено договором), а также соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Любые действия, приводящие к порче имущества или ухудшению состояния квартиры, являются нарушением. Например, если наниматель без согласования с наймодателем производит перепланировку, сверлит стены для установки полок, красит стены в другой цвет или допускает повреждение сантехники, это может быть расценено как нарушение.

— Важным аспектом является соблюдение прав соседей и правил общежития. Наниматель не должен нарушать покой соседей, особенно в ночное время. Шумные вечеринки, громкая музыка, ремонтные работы в неустановленное время — всё это может стать причиной жалоб со стороны соседей и, как следствие, претензий со стороны наймодателя. Также запрещено содержать в квартире животных, если это прямо не разрешено договором найма. Нарушение этого пункта может привести к конфликтам с наймодателем и соседями, а также к порче имущества, — пояснил Владимир Кузнецов.

Ещё одним распространённым нарушением является сдача жилого помещения в поднаём без согласия наймодателя. Наниматель не имеет права передавать жилое помещение или его часть в пользование третьим лицам без письменного согласия собственника.

Это касается как краткосрочной аренды (например, посуточной сдачи через онлайн-платформы), так и долгосрочного поднайма. Подобные действия могут привести к немедленному расторжению договора найма.

По словам Владимира Кузнецова, одним из наиболее серьёзных нарушений является несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Договор найма всегда предусматривает сроки и порядок оплаты. Задержка или отказ от оплаты является существенным нарушением условий договора и может повлечь за собой серьёзные последствия для нанимателя.

Что грозит жильцам, нарушившим правила проживания в съёмной квартире

Если жильцы нарушают правила проживания, то собственник может досрочно расторгнуть договор найма, компенсировать убытки из страхового депозита или взыскать в судебном порядке, если размера депозита недостаточно.

Нарушение правил проживания является серьёзным поводом для расторжения договора найма. Однако если в документе отсутствует такой пункт, процесс может затянуться. Наниматели могут не согласиться с мнением собственника, и тогда вопрос придётся решать в суде. А это длительный процесс. Чтобы такого не произошло, в договоре всегда должен присутствовать пункт о досрочном расторжении в одностороннем порядке в случае нарушения правил проживания. Также там необходимо обозначить, в какие сроки наниматель должен освободить помещение. Например, в течение трёх рабочих дней и т. д. Такой пункт значительно облегчит жизнь наймодателям и может дисциплинировать нанимателей, отметил Петр Гусятников.

Если наниматели нарушают закон, отметил юрист, то их может ждать административная ответственность. Например, за нарушение закона о тишине в Москве можно получить штраф от 1000 до 2000 рублей.

— Нарушение правил проживания в съёмной квартире может повлечь за собой различные негативные последствия для нанимателя, начиная от штрафных санкций и заканчивая выселением. Важно понимать, что многие из этих санкций могут быть предусмотрены как законодательством, так и непосредственно договором найма, — пояснил Владимир Кузнецов.

Прежде всего, по его словам, договор найма может содержать положения о штрафах за нарушение тех или иных условий. Например, за курение в квартире, содержание животных без разрешения, нарушение тишины в ночное время, порчу имущества. Размеры таких штрафов определяются сторонами в договоре и могут быть весьма существенными.

— В случае отказа нанимателя от уплаты штрафа наймодатель вправе взыскать его в судебном порядке. Помимо договорных штрафов, существуют и административные штрафы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Например, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время может повлечь административную ответственность. Также, если наниматель использует жилое помещение не по назначению (например, для коммерческой деятельности), это может быть квалифицировано как административное правонарушение с наложением штрафа, — пояснил Владимир Кузнецов.

Кстати, отсутствие временной регистрации по месту пребывания, если срок проживания превышает установленные законом сроки, также является административным правонарушением. За это оштрафуют как нанимателя, так и наймодателя.

Нарушение правил проживания влечёт за собой не только финансовые потери в виде штрафов и судебных издержек, но и ряд других серьёзных проблем для квартиросъёмщика.

Во-первых, это потеря доверия со стороны наймодателя. Если наниматель систематически нарушает условия договора, наймодатель, скорее всего, не захочет продлевать с ним отношения. Это может привести к тому, что нанимателю придётся срочно искать новое жильё, что всегда сопряжено с дополнительными расходами и стрессом.

Во-вторых, могут возникнуть проблемы с поиском нового жилья. Наймодатели часто запрашивают рекомендации от предыдущих арендодателей. Если у жильца была история нарушений, это может существенно осложнить процесс поиска и заключения нового договора найма. В некоторых случаях собственники могут даже обратиться к чёрным спискам недобросовестных арендаторов, что сделает поиск жилья практически невозможным.

В-третьих, судебные разбирательства. В случае расторжения договора найма и выселения в судебном порядке наниматель будет вынужден нести судебные расходы, включая государственную пошлину и расходы на юридические услуги.

— Кроме того, решение суда о выселении может быть исполнено принудительно, что означает вмешательство судебных приставов и принудительное освобождение помещения. Это крайне неприятная процедура, которая может негативно сказаться на репутации нанимателя, — пояснил Владимир Кузнецов.

В-четвёртых, порча имущества и последующее возмещение ущерба. Если наниматель повредил имущество наймодателя, он будет обязан возместить причинённый ущерб.

Авторы Нина Важдаева