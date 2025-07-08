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8 июля, 14:59

«Шутка не прошла»: Подростки необычно извинились за фотосет с флагом США у здания ФСБ

Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Петербурге и пожалели

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Санкт-Петербурге подростки пришли к зданию ФСБ и начали фотографировать на его фоне с американским флагом. Однако «шутку» никто не оценил, и молодым людям пришлось перевоспитаться. Об инциденте рассказала в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Подростки перевоспитались после фото с фагом США у здания ФСБ. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«В Санкт-Петербурге подростки решили устроить фотосессию с флагом США прямо у здания ФСБ. Шутка не прошла, быстро пришлось исправляться», — написала Мизулина.

Она также показала видео, где ребята стоят с российским триколором, а под их ногами брошен флаг США. При этом бывшие «шутники» громко поют гимн нашей страны. Мизулина не стала уточнять, смогли ли нарушители по-настоящему осознать свою ошибку.

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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась участием певицы Дарьи Зотеевой (Инстасамка) в заседании Общественной палаты. По её оценке, этот перформанс вызывает вопросы у большинства россиян.

Татьяна Миссуми
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