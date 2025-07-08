Переворотили грузины и украинцы: Глава Фонда кино Абхазии объяснился за свои слова о туристах из РФ

В Абхазии сделали новое громкое заявление о бюджетных туристах из России. Директор Фонда кино республики Александр Басария считает, что дешёвые путёвки представляют угрозу для национальной безопасности страны, поскольку туристы, приезжающие по таким предложениям, не поддерживают местный бизнес — не посещают рестораны и экскурсии, а фактически изолируются в своих «маленьких анклавах».

По словам Басарии, проблема связана с одним конкретным туроператором, который начал продавать туры с полным пансионом всего за 5 тысяч рублей, что вызвало беспокойство среди местных жителей и предпринимателей.

Он пояснил, что демпинг опасен для любой страны, и хотя в Абхазии на протяжении 30 лет успешно работали российские (или, как их называют, «абхазские») туроператоры, действия одного из них вызвали резонанс. Басария подчеркнул, что туризм должен быть доступным, но в разумных пределах: кто-то выбирает люксовые отели, кто-то — частный сектор или даже палатки, однако искусственное занижение цен ставит под удар всю отрасль.

Директор Фонда кино выразил недоумение по поводу экономической модели этого оператора: путёвка за 5 тысяч рублей включает проживание, питание, перелёт, трансфер и несколько экскурсий, при этом ни одна из сторон, по его мнению, не получает прибыли. Он задался вопросом, в чём здесь подвох, и предупредил, что если подобная практика продолжится, местные кафе, столовые и экскурсионные агентства могут разориться. Басария также отметил, что экономика Абхазии уязвима, поскольку республика сильно зависит от поставок из России, и подобные скандалы могут нанести ущерб торговле и туризму.

«Мои слова переворотили грузинские анонимные телеграм-каналы. Это грузины и украинцы переделывают наши слова с желанием нанести урон отношениям России и Абхазии. Это чей-то злой умысел. Сейчас вот это произошло, и всё наше общество взбудоражили. Приклеили какое-то клеймо на меня и других. Извратили всё, чтобы испортить отношения. Вообще туристический сезон везде сейчас плохой, надо, наоборот, дать всем поддержку», — приводит слова Басарии издание «Подъём».