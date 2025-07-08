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8 июля, 14:51

МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»* и главы Верховного суда Афганистана

Обложка © Omar Havana/AP/TASS

Обложка © Omar Havana/AP/TASS

Международный уголовный суд (МУС) 8 июля 2025 года санкционировал арест двух высокопоставленных фигур движения «Талибан»* в Афганистане. Об этом сообщается на сайте МУС.

Ордера выданы в отношении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани, согласно официальному заявлению суда. Отмечается, что данные лица фактически контролируют территорию Афганистана с 15 августа 2021 года.

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Между тем, Верховный суд Российской Федерации 17 апреля принял решение о приостановке запрета на его деятельность, действовавшего с 2003 года. Данное решение вступило в силу 20 мая, о чём свидетельствуют данные, размещённые на официальном сайте ФСБ. Несмотря на это, «Талибан»* по-прежнему числится в списке террористических организаций, который ведёт ФСБ.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Николь Вербер
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