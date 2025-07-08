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8 июля, 15:45

Представлен макет будущего здания Национального центра «Россия»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Национальном центре «Россия» в День архитектора состоялось торжественное открытие макета будущего здания НЦ «Россия». Его представили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие макета будущего здания НЦ «Россия». Видео © Life.ru

Этот проект призван не только стать архитектурным символом, но и способствовать созданию новых возможностей для взаимодействия и обмена идей в различных областях.

Как подчеркнул Собянин, постоянная экспозиция на Пресне позволит сохранить наследие Международной выставки-форума на ВДНХ. За 2023 и 2024 годы её посетило больше 18,5 миллиона человек. А новый выставочный комплекс станет точкой притяжения москвичей и гостей столицы.

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Напомним, решение о создании национального центра «Россия» принял президент РФ Владимир Путин в июле 2024 года. Комплекс возведут на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Общая площадь проекта составит около 205 тысяч квадратных метров.

Александра Вишнякова
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