Представлен макет будущего здания Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» в День архитектора состоялось торжественное открытие макета будущего здания НЦ «Россия». Его представили первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие макета будущего здания НЦ «Россия». Видео © Life.ru

Этот проект призван не только стать архитектурным символом, но и способствовать созданию новых возможностей для взаимодействия и обмена идей в различных областях.

Как подчеркнул Собянин, постоянная экспозиция на Пресне позволит сохранить наследие Международной выставки-форума на ВДНХ. За 2023 и 2024 годы её посетило больше 18,5 миллиона человек. А новый выставочный комплекс станет точкой притяжения москвичей и гостей столицы.