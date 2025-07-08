Израильские ВВС нанесли удар по Триполи, цель — «ключевой террорист» ХАМАС
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Военно-воздушные силы Израиля осуществили прицельную атаку в северной части Ливана, в районе города Триполи. Операция была направлена против «ключевого террориста» радикального палестинского движения ХАМАС. Других подробностей в сообщении ЦАХАЛ не приводится.
«Армия обороны Израиля недавно атаковала с помощью беспилотника ключевого террориста ХАМАС в районе Триполи в Ливане», — указано в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня из-за атак Израиля на сектор Газа погибли не менее 100 палестинцев. В больницы поступили также 356 раненых. С момента возобновления боевых действий число пострадавших достигло 24 576, а погибших — 6 964 человека.