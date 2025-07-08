Израильские ВВС нанесли удар по Триполи, цель — «ключевой террорист» ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля осуществили прицельную атаку в северной части Ливана, в районе города Триполи. Операция была направлена против «ключевого террориста» радикального палестинского движения ХАМАС. Других подробностей в сообщении ЦАХАЛ не приводится.

«Армия обороны Израиля недавно атаковала с помощью беспилотника ключевого террориста ХАМАС в районе Триполи в Ливане», — указано в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).