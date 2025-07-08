Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 17:19

Прима-балерине Михайловского театра из Австрии разрешили остаться в РФ

Прима-балерина Михайловского театра, приехавшая из Австрии, получила разрешение на временное проживание в России. Приска Цайзель приехала в Санкт-Петербург в 2023 году и захотела остаться в нашей стране. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Балерина Приска Цайзель получает российское гражданство. Видео © Telegram/ Ирина Волк

«Прожив в культурной столице полтора года, девушка поняла, что хотела бы жить и работать именно в России. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу г. Санкт-Петербурга для получения разрешения на временное проживание», рассказала Ирина Волк.

Приехав в Михайловский театр по приглашению, австрийка в скором времени заняла позицию прима-балерины. Спустя полгода прибывания в России она поняла, что хотела бы остаться в этой стране и продолжить карьеру.

Посол в Норвегии рассказал о регулярных обращениях желающих переехать в Россию
Посол в Норвегии рассказал о регулярных обращениях желающих переехать в Россию

Ранее Life.ru рассказывал историю семьи из Франции, которая переехала в Россию с четырьмя детьми ради традиционных ценностей. Они устали от навязывания «идеологических установок» на своей родине. Французы искренне поблагодарили руководство России за предоставленную возможность, а также полицию — за оперативное оформление документов.

Приска Цайзель. Обложка © Telegram/ Ирина Волк

Полина Никифорова
  • Новости
  • Ирина Волк
  • МВД РФ
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar