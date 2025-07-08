Прима-балерине Михайловского театра из Австрии разрешили остаться в РФ
Прима-балерина Михайловского театра, приехавшая из Австрии, получила разрешение на временное проживание в России. Приска Цайзель приехала в Санкт-Петербург в 2023 году и захотела остаться в нашей стране. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Балерина Приска Цайзель получает российское гражданство. Видео © Telegram/ Ирина Волк
«Прожив в культурной столице полтора года, девушка поняла, что хотела бы жить и работать именно в России. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу г. Санкт-Петербурга для получения разрешения на временное проживание», — рассказала Ирина Волк.
Приехав в Михайловский театр по приглашению, австрийка в скором времени заняла позицию прима-балерины. Спустя полгода прибывания в России она поняла, что хотела бы остаться в этой стране и продолжить карьеру.
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Приска Цайзель. Обложка © Telegram/ Ирина Волк