Экс-главу Штаба Надеждина хотят лишить гражданства РФ

Политтехнолог Дмитрий Кисиев, родившийся в Крыму и ранее возглавлявший избирательный штаб Бориса Надеждина, лишился гражданства России, которое получил в 2014 году. Об этом он сообщил в своих соцсетях. К публикации Кисиев приложил скриншот заключения управления по защите конституционного строя ФСБ РФ.

«Меня лишают гражданства России на основании того, что негативно влияю на политическую и социальную стабильность общества. Ни много ни мало, создаю угрозу национальной безопасности», — написал Кисиев.

По словам Кисиева, новость о лишении гражданства пришла ему в тот момент, когда он начал активно планировать кампанию в Госдуму и искать кандидатов. Он намерен обжаловать решение. На данный момент формируется команда юристов для работы.

Стоит напомнить, что Дмитрий Кисиев возглавлял избирательный штаб Бориса Надеждина во время президентских выборов 2024 года. Однако господин Надеждин не смог зарегистрироваться в качестве кандидата из-за высокого процента недействительных подписей в собранных листах. После завершения выборов Кисиев продолжил своё сотрудничество с Надеждиным, оказывая поддержку кандидатам, которые разделяют их политические взгляды, на выборах различных уровней.

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