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8 июля, 23:15

Пушков: Дональд Трамп теряет антивоенный и реформаторский потенциал

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что с Дональдом Трампом повторяется ситуация его первого президентского срока, когда его антивоенные и реформаторские инициативы были заблокированы американским политическим истеблишментом.

В своём Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации отметил, что обещанная Трампом «антибюрократическая революция» так и не состоялась. По словам Пушкова, реальные изменения ограничились лишь закрытием USAID, чьи функции перераспределили между Госдепом и ЦРУ.

Особое внимание сенатор уделил потере Трампом политических союзников, в частности, ухудшению отношений с Илоном Маском, которого Пушков назвал «наиболее искренним» партнёром президента США.

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На фоне этого Маск предпринимает самостоятельные политические шаги — недавно он подал документы для регистрации новой партии в США. По данным российских американистов из РАН, бизнесмен рассматривает возможность баллотироваться в президенты в будущем.

Артём Гапоненко
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