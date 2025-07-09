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9 июля, 09:27

Врачи Центра Рошаля спасли 14-летнюю девочку, у которой в глазу вырос волос

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

В Центр Рошаля поступила 14-летняя девочка, у которой в глазу вырос волос. Он находился в слизистой оболочке левого глаза и выглядел как ресница в необычном месте. Волос длиной около 1 см постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт. Об этом Life.ru сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

«Это редкий, но не уникальный случай липодермоида с аномальным ростом волос. Хотя само образование не представляло угрозы, постоянный дискомфорт стал показанием к хирургическому вмешательству», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

В итоге под общей анестезией врачи провели удаление новообразования бульбарной конъюнктивы, а затем гистологическое исследование удалённых тканей. После успешной операции девочку выписали домой на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что если в глазу появляются ненормальные волосы, нужно обратиться к специалисту. Даже безболезненные образования могут доставлять значительный дискомфорт. Современные методы микрохирургии позволяют безопасно решать такие проблемы.

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Ранее в Подмосковье школьник едва не лишился зрения из-за травмы глаза ручкой во время игры. Врачи Детского центра им. Рошаля спасли зрение 8-летнему ребёнку, проведя экстренную операцию. У мальчика разрыв роговицы, радужки и хрусталика с обильным кровотечением.

Анастасия Никонорова
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