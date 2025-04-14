В Приморье врачи достали осколки пластика из носа девочки, которой воткнули ручку в глаз

В Приморском крае хирурги успешно извлекли из глаза девочки семь осколков ручки, каждый длиной около четырёх сантиметров. Операция потребовалась после того, как ребёнок получил травму глаза ручкой. Как сообщает Amur Mash, осколки пластика находились на противоположной стороне от места проникновения.

После извлечения ручки из глаза пострадавшей школьницы, врачи обнаружили кусочки пластика в пазухах носа. Хирурги провели четырёхчасовую операцию по извлечению семи осколков длиной в четыре сантиметра. Девочку уже выписали и отправили домой. Учительница биологии, на уроке которой случился инцидент, проходит по делу о халатности.

Осколки ручки, которые достали из носа девочки. Фото © Telegram / Amur Mash