В Приморье произошел шокирующий инцидент. Как сообщает Amur Mash, школьник воткнул ручку в глаз своей однокласснице после того, как она дала ему подзатыльник.

Школьник из Приморья воткнул однокласснице ручку в глаз из-за подзатыльника. Обложка © Telegram / Amur Mash

Инцидент случился в Дальнереченской школе №1 во время урока биологии. По словам 13-летней девушки, мальчик зажал её партой и начал стучать по стулу, игнорируя её замечания. В ответ на его провокации она встала, отодвинула стол и дала ему оплеуху. Однако это лишь разозлило его: он толкнул её и ударил шариковой ручкой прямо в левый глаз.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей провели операцию. На рентгеновском снимке были обнаружены осколки, и сейчас решается вопрос о её отправке на лечение в Москву. Заявление уже подано в полицию.

В отношении подростка возбуждено два уголовных дела — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и халатность.