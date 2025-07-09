Песков: Россия не будет выполнять ничтожные решения ЕСПЧ по искам Украины

Россия не намерена исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам Украины и Нидерландов, направленным против Москвы, поскольку считает их ничтожными. Об этом на своём ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными. Это всё, что можно сказать», — сказал представитель Кремля.

До этого ЕСПЧ объявил, что 9 июля вынесет решение по иску Нидерландов и Украины, касающемуся событий на востоке Украины начиная с 2014 года, в том числе крушения рейса MH17. Также к этому добавляется российская специальная военная операция (СВО), начавшаяся в 2022 году.