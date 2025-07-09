Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 10:09

Песков: Россия не будет выполнять ничтожные решения ЕСПЧ по искам Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не намерена исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам Украины и Нидерландов, направленным против Москвы, поскольку считает их ничтожными. Об этом на своём ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными. Это всё, что можно сказать», — сказал представитель Кремля.

До этого ЕСПЧ объявил, что 9 июля вынесет решение по иску Нидерландов и Украины, касающемуся событий на востоке Украины начиная с 2014 года, в том числе крушения рейса MH17. Также к этому добавляется российская специальная военная операция (СВО), начавшаяся в 2022 году.

Песков: Ситуацию на Украине нельзя решить дипломатией мгновенно
Песков: Ситуацию на Украине нельзя решить дипломатией мгновенно

К слову, ранее ЕСПЧ принял беспрецедентное решение, признав украинские власти виновными в бездействии во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. Жертвами той трагедии стали 48 человек, сотни пострадали.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar