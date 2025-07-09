«Нам это необходимо!» Захарова сравнила российский и западный сценарии для Украины
Захарова: РФ желает Украине стабильности и процветания, а Запад использует её
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Россия заинтересована в процветающей и стабильной Украине, в то время как Запад рассматривает её как инструмент для достижения целей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как мы теперь видим, умеющие оценивать инвестиционные риски американцы решили скорректировать план и не вкладываться в то, что, конечно, является абсолютно бесперспективным. Не потому, что нам не хочется видеть Украину процветающей, стабильной и мирной страной. Нам-то как раз этого не просто хочется, нам это необходимо», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, милитаризация Украины, продвигаемая Западом, не направлена на создание устойчивого и развитого государства, а служит лишь инструментом в чужих интересах.
Ранее Захарова заявила, что российский МИД видит позитивную динамику в переговорах с Киевом. По словам дипломата, доказательством прогресса служат два раунда переговоров, прошедшие 16 мая и 2 июня. Эти встречи привели к заметным успехам в гуманитарной области, а именно к важным соглашениям по обмену военнопленными и гражданскими лицами, находящимися под стражей.